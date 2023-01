Zaniolo dice no, il Bournemouth non si ritira

La dirigenza del club inglese è pronta a un viaggio in Italia per convincere il giocatore

Alla fine l’offerta giusta per Nicolò Zaniolo è arrivata, ma non è quella che avrebbe voluto il numero 22 della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non quella del Milan e, visto che si parla di Inghilterra, nemmeno quella del Tottenham, altra soluzione gradita al giocatore. A farsi sotto è stato il Bournemouth, società con cui la Roma sta portando avanti la cessione in prestito con diritto di riscatto di Vina. Il club inglese ha messo sul piatto 30 milioni di euro subito, più 5 di bonus e il 10% su una eventuale futura rivendita. La dirigenza del Bournemouth è pronta a un viaggio in Italia per convincere il giocatore.