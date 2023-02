Wijnaldum in gruppo, pronto tra due settimane

La prima convocazione per Gini potrebbe arrivare già per il quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera

L’incubo sembra essere finito, Wijnaldum può tornare a sentirsi un giocatore a tutti gli effetti, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Una sensazione che mancava da 163 giorni quando- durante un allenamento- aveva subito la rottura della tibia dopo un contrasto con Afena Gyan. L’attesa è durante fino al 31 gennaio, quando ha ricevuto l’ok da parte dei medici per tornare ad allenarsi a pieno regime. La prima convocazione per Gini potrebbe arrivare già per il quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, contro la Cremonese o per la gara di campionato contro L’Empoli. Per vederlo qualche minuto, si dovrà ancora aspettare 15 giorni. Ora, però la strada è tutta in discesa.