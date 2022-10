Valeriani: “Ora deciderà il Campidoglio. Stadio Roma? Così passaggi più rapidi”

L'assessore regionale all'Ambiente e alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani ha parlato dell’approvazione in giunta del collegato al bilancio che prevede il trasferimento al Campidoglio di un pacchetto di poteri in materia di urbanistica. L'assessore ha rilasciato anche un commento sullo Stadio della Roma a Pietralata . Ecco le sue parole:

Quali vantaggi porterà il provvedimento, in termini di efficienza e snellimento delle procedure, all’amministrazione capitolina?

«Tutte le varianti al Piano regolatore saranno di competenza del Comune e non sarà più necessario il pronunciamento della Regione. Il Campidoglio, con il voto favorevole dell’aula Giulio Cesare, potrà agire in piena autonomia anche per quanto riguarda gli strumenti di attuazione».