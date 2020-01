Under resta, no allo scambio con Suso: il turco può finire nella trattativa per Smalling

Suso alla Roma e Cengiz Under al Milan? La suggestione di uno scambio di fantasisti è partita da Milano, ma non ha trovato terreno fertile in casa giallorossa, dove l’esterno turco è valutato 40 milioni di euro e che, invece, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con il Manchester United nella trattativa per Smalling. Nessuna conferma sul possibile inserimento nella trattativa di Fazio, così come sono arrivate solo smentite sulla possibile offerta dalla Cina per l’argentino e Juan Jesus, a cui la Roma rinuncerebbe volentieri per liberarsi di un paio di ingaggi pesanti, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Dall’Argentina arriva un’indiscrezione da Fox Sports: il River Plate è interessato a Pastore. Per il ruolo di vice-Dzeko piace Caputo del Sassuolo, ma se ne parlerà solo in caso di cessione di Kalinic. Per la difesa interessa Ibanez dell’Atalanta, che però preferisce il Bologna che gli garantisce un posto da titolare.