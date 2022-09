Totti torna in campo. Contro i giallorossi

A poche ore dal suo 46° compleanno, e dopo settimane in cui il suo nome è stato legato solo a vicende di gossip, Francesco Totti torna in campo, scrive Marco Calabresi su Il Corriere della Sera. Lo farà lunedì, all’Orange Futbolclub, a due passi dallo stadio Olimpico. E, ironia della sorte, la sua avversaria nella supercoppa organizzata dalla Lega Calcio a 8 sarà la Roma .

Totti, invece, giocherà per la squadra che porta il suo nome (Totti Soccer Weese), che sarà successivamente impegnata nel campionato di Serie A della Lega formato da 22 squadre. L’allenatore sarà, come nella passata edizione, Carlo Cancellieri: in rosa, tanti altri ex calciatori.