Totti ingrana la retromarcia: “Mai nascosto le borse di Ilary”

Sono bastate un paio d’ore insieme per capire che non sarà semplice trovare l’accordo che entrambi auspicano. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi la questione si complica, come riporta Il Corriere della Sera. Ieri infatti, in occasione della terza udienza del procedimento nato in seguito al “ratto dei Rolex”, l’eterno capitano giallorosso sembra aver ingranato la retromarcia. Se nelle interviste della scorsa estate aveva spiegato di aver “nascosto le borse sperando in uno scambio”, adesso davanti al giudice Francesco Frettoni dice di non aver sottratto le borse e le scarpe dall’importante valore che la conduttrice televisiva ha poi ritrovato tra i meandri della villa di 1500 metri quadri all’Eur, mentre dei gioielli scomparsi non c’è ancora traccia.