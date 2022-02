Totti-Ilary: lei avrebbe avuto un flirt, lui si sarebbe innamorato di un’altra

Secondo il Corriere della Sera Francesco si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso

E non vissero per sempre felici e contenti. Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme. Non si amano più. Di fatto sono già due separati in casa e la metratura da stadio della loro dimora dell’Eur certo gli evita incontri troppo frequenti come riporta il Corriere della Sera a firma Giovanna Cavalli. Dopo venti anni d’amore, quasi 17 (ahia) di matrimonio e tre figli, dopo le dediche in campo, il pollice in bocca ad ogni gol, la maglietta alzata sulla scritta «6 unica», le foto in spiaggia a Sabaudia sempre belli, sempre scolpiti, i battibecchi domestici come Sandra e Raimondo, i ritratti al tramonto su Instagram, tra uno spot per il detersivo (lui) e uno per l’ammorbidente (lei), il giro d’addio all’Olimpico con tutta la famiglia, la favola è finita e non è finita bene. Un improvviso ma dettagliato post sul sito Dagospia, a metà pomeriggio di lunedì, è stato il fischio di inizio. Tra l’ex Letterina di Passaparola con remote simpatie laziali e l’eterno simbolo giallorosso, mancano forse soltanto le carte bollate (la spartizione patrimoniale non sarà delle più semplici) ma tutto il resto c’è: falli, risse, ammonizioni e cartellini rossi. Dicono — ma vai a sapere se è vero — che la crisi si sia aperta già da tempo. Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine Totti diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso. Piano piano l’armonia si sarebbe incrinata. All’ultima festa di compleanno di Francesco, per i suoi 45, il 27 settembre, Ilary non c’era. E il 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, i due avrebbero litigato. Zero post sui social, manco un cuoricino. Lei si sta preparando a condurre l’Isola dei Famosi. Lui sabato era allo stadio, accanto all’amico Daniele De Rossi. Conferme pubbliche non ce ne sono. Nemmeno smentite, però. Triplice fischio, la partita è finita, tutti sotto le docce. E all’ultimo romantico dei tifosi romanisti non resta che ripetere: «Speravo de morì prima».