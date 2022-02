Tocca a Mourinho scoprire come sta l’Inter. Inzaghi: “Ricordiamoci chi siamo”

Coppa Italia: le frasi della c.t. Bertolini su Zaniolo diventano un caso

Non bisogna mai tornare nei posti dove si è stati felici. José Mourinho è costretto a contravvenire alla regola e per la prima volta si affaccia a San Siro da avversario dell’Inter. Un tuffo in un passato dolce, lontano e incancellabile, un amarcord però crudele, segnato da un inevitabile dentro o fuori. I quarti di finale di Coppa Italia sono un incrocio pericolosissimo per Roma e Inter. Il pareggio contro il Genoa ha scosso Mourinho e la Roma. Il portoghese ha polemizzato per il gol annullato a Zaniolo.

Il giudizio della c.t. azzurra Milena Bertolini - che poi ha corretto il tiro - non è piaciuto al clubdeciso a chiedere alla Figc di trattare con rispetto i suoi tesserati. Mourinho - scrive Guido De Carolis su 'Il Corriere della Sera' - è al primo bivio della sua altalenante stagione. Per dimostrare di essere ancora Speciale non può permettersi di uscire dalla coppa, deve evitare di farsi travolgere come all’andata in campionato. Schiera l’artiglieria pesante, Abraham e Zaniolo in attacco, il recupero di Lorenzo Pellegrini è un’aggiunta non irrilevante. La flessione dell’Inter non sta solo nel derby perso, ma nel fiatone con cui aveva vinto le partite precedenti, a gennaio ha preso gol in 5 dei sei match disputati. Dzeko potrebbe andare in panchina e lasciar spazio alla coppia Lautaro-Sanchez.