Stefano Scalera lascia il club dopo un anno

Stefano Scalera lascia la Roma dopo poco meno di un anno. Farà ritorno al ministero dell'Economia

Dopo quasi un anno è arrivata al capolinea l’avventura di Stefano Scalera con la Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri sera, infatti, la società giallorossa ha comunicato l’interruzione del rapporto con il capo delle relazioni istituzionali, che dal prossimo primo gennaio farà ritorno al ministero dell’Economia. Scalera, entrato in carica ufficialmente a gennaio scorso, era stato chiamato da Dan e Ryan Friedkin per occuparsi della questione del nuovo stadio della società. Il progetto però per il momento non sembra essere affatto una priorità della proprietà americana: per questo motivo Scalera ha deciso di fare un passo indietro, come concordato con i vertici del club.