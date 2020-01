Spinazzola: “Rotto? Follia, io sto benissimo”

Non poteva dare una risposta migliore, Leonardo Spinazzola. Dopo una settimana difficilissima, in cui era stato ceduto all’Inter e rispedito al mittente, ieri pomeriggio a Marassi il terzino giallorosso ha dato una grande dimostrazione di forza. “Mi sembra una follia sentire che sono rotto, io sto bene, gioco in Nazionale, ho giocato in grandi squadre e ora sono alla Roma. Per me era importante dimostrare la mia condizione: ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano in palestra” le parole dell’esterno.

“Sono stati giorni intensi, volevo giocare una grande partita e vincere – ha continuato Spinazzola -. Sono riuscito a fare entrambe le cose ed è un bene, ogni giocatore vuole il meglio per sé, dare il cento per cento e aiutare la squadra. Sono soddisfatto, ora pensiamo alla Juventus e al derby”. Il suo futuro sarà in giallorosso, senza nessuna possibilità di ripensamento, scrive Il Corriere della Sera.