Salisburgo, Adamu: “Reggeremo l’Olimpico. Roma tra le favorite per l’Europa League”

L'attaccante di origini nigeriane: "Dybala un campione, spero sia in campo. Vogliamo infastidire i giallorossi, siamo abituati ai grandi palcoscenici"

Junior Adamu sarà tra i giocatori a cui stasera la Roma dovrà fare molta attenzione. L'attaccante di origini nigeriane, che dovrebbe partire dalla panchina, è pronto a sfidare i giallorossi con il Salisburgo e mettere un altro mattoncino nella sua crescita verso i palcoscenici più importanti. Il classe 2001 ha rilasciato un'intervista a 'Il Corriere della Sera': "Abbiamo giocato tutti in stadi storici, per questo so che reggeremo anche l’Olimpico pieno e la gara contro la Roma. Siamo abituati a grandi palcoscenici".