Roma, stangata per Mourinho e Pinto

Il Giudice Sportivo ha punito il club in lungo e in largo per le proteste contro Pairetto dopo la partita contro il Verona

L’attesa stangata è arrivata ma la Roma non ci stà, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Il Giudice Sportivo ha punito il club in lungo e in largo per le proteste contro Pairetto dopo la partita contro il Verona. Due giornate di squalifica e 20mila euro di multa per Mourinho, due giornate al preparatore dei portieri Nuno Santos, una giornata al preparatore atletico Stefano Ripetto e squalifica fino all’8 marzo per Tiago Pinto. Mou paga “gravi insinuazioni“, “un fare minaccioso” e le proteste “reiterare nel tunnel che porta agli spogliatoi. Recidivo“. Molto curioso, però, un passaggio del dispositivo in cui Mourinho, sempre descritto come incendiario, per una volta veste i panni del pompiere. La squalifica per Pinto arriva per “aver affrontato in maniera irruente l’arbitro e, pur trattenuto dal proprio allenatore, ha indirizzato gravi insinuazioni“. Mourinho non ci sarà contro Spezia ed Atalanta, ma il club sta studiando le carte per il ricorso.