Roma, solo due tecnici cominciarono peggio di Mourinho

Gli stessi 5 punti di Mourinho li avevano fatti nel 2010-11 Ranieri – più tardi sostituito da Montella – e, andando a ritroso, altri due big come Eriksson nel 1984-85 e (calcolando 3 punti per vittoria) Liedholm nel 1974-75. Il Barone fu quello che finì meglio: 3° con 2 punti di vantaggio sulla Lazio che aveva lo scudetto sul petto. Per Mourinho è in assoluto la peggior partenza della carriera: «battuti» i 7 punti del 2015-16 al Chelsea in una Premier che non terminò risolvendo il contratto con Abramovich. In serie A nelle prime 6 giornate ne aveva fatti 13 per due volte all’Inter, 12 e poi 13 alla Roma.