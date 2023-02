Roma, recuperato solo Pellegrini. Abraham e Dybala in panchina

Lorenzo Pellegrini sì, Dybela e Abraham forse. A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Salisburgo , gara di ritorno dei playoff di Europa League, il borsino degli infortunati romanisti tende al positivo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La buona notizia è il pieno recupero di Lorenzo Pellegrini , che già due giorni fa si era allenato in gruppo e ieri ha confermato di stare bene: la sua presenza contro la formazione austriaca non sarà condizionata alle condizioni fisiche. Se non dovesse giocare, insomma, sarà una scelta tecnica di Mourinho, che però lo ha sempre mandato in campo anche quando non stava bene e dopo la gara contro il Verona ne ha ribadito la grande importanza.

Qualche dubbio in più, invece, su Paulo Dybala. Oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e sarà un provino decisivo per capire se potrà essere in campo in un Olimpico che, ancora una volta, si presenterà tutto esaurito. La Joya vuole esserci, Mourinho lo vuole in campo, uno stop potrebbe arrivare solamente dai medici per evitare ricadute che lo terrebbero fuori a lungo nel periodo più importante della stagione. La situazione più delicata riguarda Abraham. Per lui è stata preparata una mascherina protettiva per consentire all'attaccante inglese di scendere in campo, ma soltanto se non correrà troppi rischi.