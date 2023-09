Roma, Pellegrini ko: a centrocampo Mourinho è nei guai

Il capitano ha lasciato il ritiro della Nazionale per un risentimento muscolare al flessore destro

Non è ancora un allarme, perché alla gara con l’Empoli mancano otto giorni, ma alla ripresa del campionato Mourinho potrebbe ritrovarsi col centrocampo dimezzato, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ad Aouar, che si è fermato contro il Milan e sta recuperando a Trigoria insieme a Renato Sanches, che invece manca dalla prima giornata, si è aggiunto anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha lasciato il ritiro della Nazionale: ieri mattina ha svolto nel ritiro azzurro gli esami che hanno confermato la sua indisponibilità per le sfide contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina per un risentimento muscolare al flessore destro.

Un problema diverso rispetto al fastidio all’adduttore sinistro che lo aveva tenuto inizialmente fuori contro il Milan. Pellegrini tornerà a Trigoria per svolgere le terapie, con la speranza di essere disponibile per la gara con l’Empoli, ma non solo, perché i giallorossi tra campionato ed Europa League sono attesi da sette gare in ventidue giorni.

Contro la formazione toscana, quindi, il centrocampo potrebbe essere composto da Paredes (in campo 13’ nella vittoria dell’Argentina contro l’Ecuador), Bove (90’ nel pareggio dell’Under 21 azzurra contro la Lettonia) e Cristante, impegnato stasera nell’esordio dell’Italia di Spalletti contro la Macedonia del Nord.

