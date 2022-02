Roma, obiettivo giugno per Xhaka e i rinnovi

Pinto oggi in conferenza stampa spiegherà le strategie del mercato giallorosso

Si è chiuso senza sussulti il mercato di gennaio della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Non ci sono stati colpi di scena né in entrata né in uscita con Amadou Diawara (il Valencia non ha dato seguito ai sondaggi dei giorni scorsi e il centrocampista ha rifiutato il Venezia, che ha provato a convincerlo fino all’ultimo) e Darboe, i due calciatori della prima squadra che sono stati più vicini alla cessione, rimasti al loro posto. Il grosso del lavoro Tiago Pinto, che oggi in conferenza stampa spiegherà le strategie del mercato giallorosso, lo aveva fatto nei primi giorni del mese portando a Trigoria Sergio Oliveira e Maitland-Niles, che si sono rivelati fin da subito utili alla causa romanista. Da adesso in poi Tiago Pinto, che ha chiuso anche la rescissione di Fazio (andato alla Salernitana) e continua a lavorare a quella di Santon, dovrà concentrarsi sui rinnovi – i più importanti sono quelli di Zaniolo, Mancini, Cristante e Spinazzola -, che comunque per volontà della proprietà non saranno chiusi (e annunciati) prima della fine della stagione, quando si riapriranno i discorsi per i calciatori che anche a gennaio sono stati accostati alla Roma, con Granit Xhaka, primo nome richiesto da Mourinho fin dalla scorsa estate, che rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo.