Roma, Mourinho pensa a Camara ma perde Zalewski

Il terzino è out per un problema all’adduttore rimediato in Bulgaria

Redazione

Domani sera ad Empoli (ore 20.45, arbitra Marinelli) non ci sarà Nicola Zalewski, che si è fermato per un problema all’adduttore rimediato in Bulgaria, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Per sua fortuna lo stop non sarà lungo perché gli esami effettuati hanno scongiurato il peggio: nessuna lesione ma un semplice affaticamento muscolare.

Domani i controlli saranno ripetuti per avere un’ulteriore conferma, ma l’esterno polacco dovrebbe tornare a disposizione già dalla gara di giovedì sera all’Olimpico contro l’Helsinki, esordio casalingo in Europa League. Al suo posto ad Empoli dovrebbe esserci Spinazzola, anche lui non al top della condizione, a meno che Mourinho non decida di lanciare dal primo minuto Vina.

Rispetto alla gara persa contro il Ludogorets, il tecnico portoghese avrà a disposizione Abraham, che si riprenderà il posto al centro dell’attacco. Possibile l’esordio dal primo minuto di Mady Camara al posto di uno tra Cristante e Matic; in alternativa lo Special One potrebbe arretrare Pellegrini e schierare un tridente “pesante” con Dybala alle spalle di Abraham e Belotti, ancora alla ricerca della miglior condizione atletica. Difficile che si torni alla difesa a quattro, perché significherebbe rinunciare a Mancini, uno dei leader della squadra e uomo di fiducia dell’allenatore.

I dubbi non saranno sciolti dal tecnico portoghese, che ha deciso di non presenziare alla consueta conferenza stampa pre partita; lo stesso farà prima della gara casalinga contro l’Atalanta, mentre parlerà prima del match contro l’Helsinki, ma solo perché obbligato dal protocollo Uefa.