Roma, Mou stecca con le big: l’ultima vittoria è di 14 mesi fa

L’unica soddisfazione in questa stagione è arrivata a Bergamo contro l’Atalanta

Oltre a far perdere alla Roma il primo obiettivo stagionale, la Coppa Italia, la sconfitta di San Siro contro l’Inter ha messo in luce ancora una volta le grandi difficoltà della formazione giallorossa contro le big, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Tra campionato e coppa, infatti, la Roma ha perso tutte e 6 le partite disputate contro Milan (1-2 e 1-3), Inter (0-3 e 0-2) e Juventus (0-1 e 3-4). Se la Roma di Fonseca soffriva con le grandi, insomma, quella di Mourinho non è meglio. Anzi, restringendo il discorso solamente allo Special One, si può vedere come il suo score contro le big sia negli ultimi tempi deficitario: l’ultimo successo contro una grande, infatti, risale a poco più di 14 mesi fa. Il 6 dicembre del 2020, infatti, con il Tottenham superò 2-0 (in gol Son e Kane) l’Arsenal, poi si è spenta la luce e sono arrivate la doppia sconfitta con il Liverpool (1-2 e 1-3), col Chelsea (0-1), col City (0-3), in casa dell’Arsenal (1-2), e col Manchester United (1-3). In totale, in Premier League, 6 sconfitte in altrettante partite. In Italia contro le squadre considerate “grandi” sono arrivati un pareggio (col Napoli) e le 6 sconfitte contro le milanesi e la Juventus, a a cui va aggiunta la sconfitta nel derby. L’unica soddisfazione in questa stagione è arrivata a Bergamo contro l’Atalanta, scivolata al quinto posto con una gara da recuperare.