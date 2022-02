Roma, l’emergenza è finita: Mou recupera tutti

Il tecnico giallorosso ritrova quattro titolari per la partita di domenica. C'è da invertire una tendenza, specie per Zaniolo

È rientrata la grande emergenza a Trigoria: José Mourinho contro lo Spezia potrà contare su Mancini , Zaniolo , Shomurodov , El Shaarawy e Mkhitaryan , tutte pedine fondamentali per il tecnico, a parte l'uzbeko, inizia Gianluca Piacentini sul Corriere della sera. Il tecnico avrà più soluzioni in ogni reparto e non gli capitava da un po'. Quanto al modulo che potrebbe schierare, quasi certamente si affiderà ancora alla difesa a 3, con Mancini che prenderà il posto vicino a Smalling e Kumbulla .

Un altro rientro importante è quello di Nicolò Zaniolo, pronto ad aiutare la squadra nella risalita in classifica. Per il numero 22 contro lo Spezia dovrà iniziare una stagione con meno cartellini e più gol, soprattutto per aiutare Abraham, unico giocatore giallorosso in doppia cifra, a 18 gol. Il secondo è Pellegrini a quota 9, mentre Zaniolo è fermo a 4. Oggi a Nyon sorteggi degli ottavi di finale di Conference League, in cui la Roma è testa di serie. La gara di andata del 10 marzo si giocherà in trasferta, quella di ritorno in casa il 17 marzo.