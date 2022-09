Roma in bianco senza Dybala, Atalanta maestra di cinismo

In quattro trasferte di campionato l’Atalanta non ha subito nemmeno un gol. Ieri deve ringraziare Sportiello (entrato al posto di Musso, steso dal “fuoco amico” di Demiral) e gli sprechi sciagurati di Abraham e Shomurodov , ma il dato dice molto. Non è più la squadra che faceva brillare gli occhi con il suo gioco arrembante, però i punti sono punti.

Alla Roma è mancato Dybala. Con lui almeno un pallone sarebbe finito in porta. Quello che ci ha provato di più è stato Zaniolo, che ha dato vita a una battaglia con l’arbitro Chiffi. Nel primo tempo c’è stato un contatto più che sospetto con Demiral in area di rigore, ma il giallorosso è rimasto in piedi e l’arbitro non ha fischiato e non è andato a rivedere.