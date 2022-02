Roma, il Vitesse non distrae la Roma

I giallorossi negli ottavi di finale di Conference hanno evitato le mine vaganti Leicester e Marsiglia

Un pensiero alla Conference League, ma la priorità di José Mourinho in questo momento è il campionato, e quindi la gara di domani pomeriggio (ore 18, arbitra Fabbri) con lo Spezia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’urna di Nyon è stata benevola, riservando ai giallorossi un turno sulla carta agevole contro gli olandesi del Vitesse – gara di andata il 10 marzo in trasferta, ritorno sette giorni dopo all’Olimpico – negli ottavi di finale: evitate le mine vaganti Leicester, che affronterà il Rennes, e Marsiglia degli ex Pau Lopez e Cengiz Under. Mourinho, che oggi non parlerà in conferenza stampa perché squalificato, comincerà a pensare alla Conference dalla prossima settimana perché la Roma ha la necessità di tornare alla vittoria in campionato, che manca da più di un mese: l’ultimo successo è datato 23 gennaio, ad Empoli, poi sono arrivati tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona oltre alla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Per farlo dovrà cercare di registrare il reparto difensivo, che nelle ultime tre partite (compresa la coppa) ha subito sei gol, cioè due a partita. Si ripartirà dalla difesa a tre, con il rientro di Mancini che giocherà vicino a Smalling e a Marash Kumbulla.