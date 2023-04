Roma-Feyenoord: Dybala spera, Cristante guerriero

"Dybala ci sarà contro il Feyenoord? Forse, sono più ottimista che pessimista". Era questo il pensiero di José Mourinho, domenica sera, al al termine della vittoria contro l'Udinese a cui l'argentino ha assistito dalla tribuna dello stadio Olimpico. Ieri, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, alla ripresa degli allenamenti in vista del ritorno con gli olandesi, Dybala non si è allenato con i compagni per precauzione. Oggi l'argentino potrebbe svolgere un po' di lavoro in gruppo e domani partecipare alla rifinitura con i compagni, ma le sue condizioni, ovviamente, saranno monitorate in tempo reale. Giovedì ci saranno Abraham, rientrato in tempi brevissimi dopo la lussazione alla spalla destra e a segno contro l'Udinese; Wijnaldum, uscito contro i friulani per una contusione all'occhio; Cristante, che ha subito un taglio lungo e profondo sotto il sopracciglio sinistro, dopo lo scontro fortuito con Success. Invece dei punti di sutura gli è stata applicata una speciale colla che gli ha consentito di giocare senza rischi nonostante la palpebra gonfia. Cristante aveva difficoltà visive, ma ha stretto i denti e lo stesso vuole fare giovedì. Se invece partirà dalla panchina giocheranno insteme Matic e Wijnaldum.