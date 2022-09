Roma Femminile, manca l’ultimo passo per la Champions: “Che emozione!”

Alla squadra di Spugna basterà non perdere oggi pomeriggio al Tre Fontane nella gara di ritorno del preliminare contro lo Sparta Praga

Per sbarcare per la prima volta nella fase a gironi della Women’s Champions League, alla Roma femminile basterà non perdere oggi pomeriggio al Tre Fontane nella gara di ritorno del preliminare contro lo Sparta Praga (ore 14.30, diretta su Dazn e canali social del club), scrive Marco Calabresi su Il Corriere della Sera.