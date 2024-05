Roma, De Rossi chiede strada all’amico Gilardino per la Champions

Sarà una sfida speciale, quella di domenica sera all'Olimpico (ore 20.45, arbitra Manganiello) tra Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sono quasi coetanei - il romanista festeggerà il 24 luglio 41 anni e pochi giorni prima il genoano ne compirà uno in più - e da calciatori hanno condiviso molti successi con la maglia azzurra: un Europeo Under 21 (nel 2004) vinto in-sieme, una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene e soprattutto l'oro mondiale a Berlino, esperienze che ti legano per tutta la vita calcistica. Da allenatori rappresentano oggi la punta di un iceberg di un ricambio generazionale che ha in Palladino (40 anni) e Thiago Motta (42) gli altri esponenti di maggiore spicco in serie A. Entrambi hanno saputo cogliere al volo l'occasione, nel momento in cui gli si è presentata: nella passata stagione il tecnico genoano, che aveva iniziato alla guida della squadra Primavera, ha preso il posto di Blessin dopo poche giornate, conducendo il Genoa alla promozione in A. In questa ha legittimato il suo lavoro portando i rossoblù a ridosso della colonna di sinistra della classifica, dopo avere conquistato la salvezza con largo anticipo.