Roma, 4 con il Covid e Zaniolo ko. Mou: “Devo saccheggiare la Primavera”

Nove assenti contro il Verona nella gara dello stadio Olimpico

Tanti problemi di formazione per Mourinho, come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sarà una Roma in totale emergenza, quella che oggi pomeriggio (ore 18, arbitro Pairetto) affronterà all’Olimpico il Verona. Tra infortuni, squalifiche e Covid - ieri la società ha comunicato la positività di quattro calciatori Mourinho dovrà rinunciare a Mancini, Mkhitaryan, Ibanez, El Shaarawy, Shomurodov, Carles Perez, Spinazzola, Boer (è stato chiamato Mastrantonio dalla Primavera, oltre a Missori, Keramitsis e Volpato), e probabilmente pure a Zaniolo, che ha accusato un problema al quadricipite: una decisione definitiva sulla sua convocazione sarà presa solo stamattina. «Faremo un test - ha detto ieri Mourinho - e vedremo, in ogni caso dovrò distruggere mezza Primavera e mi dispiace: nove assenti sono tanti, ogni squadra sarebbe in grande difficoltà e nonsarà diverso per noi». Davanti si affiderà ad Abraham («Sta facendo benema può fare meglio») mentre l’assenza più pesante sarà quella di Mkhitaryan: «Non sono tanti i giocatori che hanno una stagione uniforme a un livello alto, se devo scegliere uno dei nostri dico Miki».