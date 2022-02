Pellegrini ancora a parte, obiettivo Genoa

Dopo l’infortunio prima della gara con il Cagliari, il 7 giallorosso è pronto per tornare in campo

Il capitano giallorosso ieri ha svolto un allenamento individuale ma punta ad esserci contro i rossi blu, come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ritorno in campo graduale per Lorenzo Pellegrini: sarà a disposizione per il match di sabato (ore 15) contro il Genoa. Il capitano è tornato ad allenarsi, da solo e non con il gruppo, ma con il passare dei giorni aumenterà i carichi di lavoro. Assenti i nazionali Darboe, di ritorno dalla Coppa d’Africa, Shomurodov e Vina, tutti gli altri si sono allenati regolarmente ad eccezione di Spinazzola. Da ieri sono stati messi in vendita i biglietti per il match con il Genoa, il primo in cui la capienza sarà riportata al 50%: saranno poco più di 33mila i romanisti presenti, compresi i circa 20mila abbonati.