Pazza settimana del romanista: la gara di Empoli è l’unica inutile

Per i tifosi giallorossi sarà una settimana bestiale, anche se la partita che dovrebbe interessare loro di più - Empoli-Roma domenica alle 20.45, settore ospiti a 25 euro - paradossalmente è l'unica che non conta niente. La Roma è sesta e sesta resterà, qualunque sarà il risultato finale al "Castellani", scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Da domani a domenica - con la sola eccezione di giovedì - la Roma dovrà guardare altrove per capire quale sarà il suo destino: la nuova Champions con ancora più partite e più soldi oppure ancora una volta la coppa di scorta? Si comincia e si potrebbe finire già domani sera, con la finale di Europa League, a Dublino, tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen. Per coltivare sogni di Champions è necessario che i bergamaschi portino a casa il trofeo. In caso di vittoria del Bayer Leverkusen, campione di Germania e ancora imbattuto in stagione dopo 51 partite (34 in Bundesliga. 12 in Europa League e 5 in Coppa di Germania dove sfiderà in finale il Kaiserslautern) le speranze dei Friedkin e di De Rossi scenderanno a zero. Non sarà facile per un tifoso romanista tifare Atalanta, ma, di sicuro, il Bayer Leverkusen - con il comportamento dei suoi dirigenti, del suo staff tecnico, dei suoi calciatori e solo per ultimi degli spettatori della BayArena - non ha dato nessun esempio di sportività o simpatia. La vittoria dell'Atalanta sarebbe il primo passo perché resterebbe ancora il campionato che, per aprire alla Roma le porte della Champions, deve chiudersi con i bergamaschi al quinto posto. Questa la classifica attuale: 3. Bologna 68 punti (miglior differenza reti); 4. Juve 68; 5. Atalanta 66.