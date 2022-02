Nicolò e i Friedkin adesso diventano i primi tifosi della Nazionale

Immaginare un suo gol decisivo nei playoff farebbe sognare tutti gli italiani, una proprietà americana ed un gm portoghese

I Friedkin tiferanno la Nazionale, come scrive Luca Valdisserri su Il Corriere della Sera. La conferenza stampa di Tiago Pinto doveva fare il punto sul mercato di gennaio., ma invece ha scatenato delle discussioni su quello di giugno ed il protagonista principale è Zaniolo. "Né io né nessuno può garantire che giocherà nella Roma nella prossima stagione" - le parole del gm. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024, le tante squadre interessate non hanno ancora formulato un'offerta ed inoltre il numero 22 guadagna 2.6 milioni di euro all'anno e questo rappresenta meno della metà di quanto percepiscono Pellegrini ed Abraham. Sulle vittorie più belle della Roma c'è la sua firma, ma fino a questo momento ha realizzato solo 2 gol in campionato e 2 in Conference. Il club vuole prolungargli il contratto, ma i Friedkin vogliono vedere come finirà la stagione e molto dipenderà dal piazzamento in classifica. Per le società di Premier League lo stipendio di Zaniolo è da considerare basso e la sua valutazione si è abbassata a massimo 40 milioni a causa del doppio infortunio subito. Ora c'è la Nazionale e Mancini potrebbe metterlo da seconda punta per andare al Mondiale. Immaginare un suo gol decisivo nei playoff farebbe sognare tutti gli italiani, una proprietà americana ed un gm portoghese.