Nessuno sbaglia più occasioni della Roma

"Bisogna mettere la palla dentro, se non lo fai puoi perdere le partite". Ha parlato così, José Mourinho, al termine della gara contro il Salisburgo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La sensazione che la Roma faccia fatica a concretizzare non nasce solo dopo la gara di Europa League: secondo Kickest, infatti, nelle ultime due stagioni nessuna squadra di Serie A ha fatto peggio della Roma riguardo al numero di chiare occasioni da gol fallite. Su 154 "big chances" create, la squadra di Mourinho ne ha convertite in rete solamente 52, cioè il 33,7%.