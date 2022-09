Mourinho: “Vittoria pesantissima ma abbiamo sofferto troppo”

Il tecnico: "Avremmo potuto vincere con più tranquillità, giovedì giochiamo in coppa e per noi sarà vietato fallire"

Mourinho è d’accordo. “Abraham – le parole del tecnico – deve fare quello che ha fatto in occasione del suo gol, si deve abbassare per dare una mano ma a volte fa fatica a fare questo doppio lavoro. Non volevamo perdere punti dopo l’ultima partita, Vicario sembrava il miglior portiere del mondo. Avremmo potuto vincere con più tranquillità, giovedì giochiamo in coppa e per noi sarà vietato fallire: se avessimo segnato il 3-1 avremmo potuto gestire meglio i cambi. L’importante però era vincere, anche se abbiamo sofferto tanto, sette minuti di recupero sono stati tantissimi".