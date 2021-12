Mourinho, parole di fuoco: “Partita bruttissima, forse eravamo stanchi”

I giallorossi non vanno oltre il pari contro la Sampdoria e vanificano la vittoria di Bergamo

La Roma non va oltre il pareggio 1-1 contro la Sampdoria e in parte vanifica la bella vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta per 4-1 sabato scorso.

Delusione per i cinquantamila presenti ieri pomeriggio all’Olimpico e per Mourinho, che sperava di riuscire a dare continuità con la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta considerando la Conference League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. “Non abbiamo giocato bene – l’analisi dell’allenatore portoghese a fine partita – meritavamo di vincere per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, creando tante situazioni di dominio, però è stata una partita bruttissima. La squadra che voleva vincere ha fatto la sua partita ed è stata premiata con un punto". I giallorossi vanificano la vittoria di Bergamo. “Eravamo stanchi, questa può essere una motivazione ma anche loro non hanno una rosa così lunga per fare due partite in una settimana. Nel primo tempo siamo stati lenti con la palla e senza, eravamo senza concentrazione, abbiamo perso troppi palloni, forse per la stanchezza. Alla fine meritavamo più di un punto, però abbiamo giocato male“.