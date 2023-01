Mourinho: “Abbiamo messo paura al Napoli”

Non è bastata la Roma migliore per tornare da Napoli con almeno un punto, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. I giallorossi perdono 2-1 sul campo della capolista del campionato, anche se la sconfitta è resa meno pesante da quella del Milan contro il Sassuolo e dal pareggio della Lazio contro la Fiorentina. "Abbiamo giocato bene fin dall'inizio - spiega Mourinho - La squadra è stata sempre in controllo. Ci sono partite in cui perdi ma esci dal campo più fiducioso. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto più paura al Napoli e ai suoi tifosi. I nostri tre cambi alla fine sono i nostri tre bambini, vederli in campo mi dà un grande orgoglio. Qualche volta il calcio è ingiusto, a volte chi meriterebbe di vincere perde. Adesso però cominciamo a pensare alla gara di Coppa Italia all'Olimpico contro la Cremonese".