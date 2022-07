Mou non cambia: avanti con la difesa a tre

Per Josè Mourinho Smalling, Mancini e Ibanez rappresentano una garanzia e non c'è motivo di minare le certezze acquisite nell'arco della scorsa stagione. E un indizio che si proseguirà con questa impostazione arriva anche dal mercato: è infatti tornato di moda il nome di Marcos Senesi, con l'agente del giocatore che presto incontrerà Tiago Pinto per tirare le somme sulle possibilità di chiudere l'affare con il Feyenoord - gli olandesi chiedono 15 milioni per il suo cartellino -.