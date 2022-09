Mou: “La Roma non è in gita e non risparmio i giocatori”

"Abbiamo rispetto per il Ludogorets, ma vogliamo vincere perché sappiamo quanto sia importante cominciare bene il girone. Non siamo in gita". Queste le parole di Mourinho alla vigilia dell'importante sfida contro il Ludogorets , valida per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League, come riporta Gianluca Piacentini Il Corriere della Sera.

Il tecnico si è poi soffermato sull'avversario: "È difficile prevedere che tipo di partita sarà, dobbiamo essere pronti a tutto ma parliamo di una squadra esperta, con tanti stranieri e un buon gruppo, equilibrato: ci aspettiamo delle difficoltà. Non siamo qui in gita, non vogliamo risparmiare nessuno. È la fase a gironi e c’è spazio per errori, ma so per certo che la prima partita è importante per indirizzare il girone: vogliamo rimanere in Europa League e quindi arrivare nei primi due posti, non vogliamo retrocedere in Conference, per questo vogliamo fare il massimo".