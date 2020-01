Mkhitaryan fuori almeno per un mese

L’ infortunio subito da Henrikh Mkhitaryan nei 35 minuti giocati domenica contro il Torino è più grave del previsto. L’armeno ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, si prevede uno stop di circa un mese: salterà sicuramente le gare contro Juventus, Parma (Coppa Italia), Genoa e Lazio, scrive Piacentini su Il Corriere della Sera.

Fonseca a breve avrà di nuovo a disposizione Bryan Cristante, che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo dopo il distacco del tendine dell’adduttore. L’ex atalantino ieri ha prolungato fino al 2024 il suo contratto con la formazione giallorossa. Migliora anche Justin Kluivert, ma l’olandese non sarà a disposizione contro la Juventus. In dubbio anche Spinazzola, che ieri non si è allenato a causa di un attacco influenzale. Out anche Pastore e Santon.