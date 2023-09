Lukaku, festa per le 100 in Serie A

Romelu Lukaku può festeggiare stasera la 100ma presenza in Serie A. Ha segnato finora 58 gol . Nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95) solo 6 giocatori hanno fatto meglio nelle loro prime 100 partite: Cristiano Ronaldo

con 81 reti (giocandone solo 98), Higuain 65, Montella e Shevchenko 64, Trezeguet 63 e Hubner 59. Col Torino, già colpito 4 volte in 4 incontri , Lukaku potrebbe eguagliare o sorpassare Hubner, come riporta Massimo Prrine su Il Corriere della Sera.

