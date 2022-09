Le verità di Allegri: “Il vero rimpianto è il 2-0 annullato a Locatelli con la Roma”

Massimiliano Allegri si racconta a Mario Sconcerti su 'Il Corriere della Sera'. Non un'intervista, ma una chiacchierata tra i due riassunta per punti dal giornalista. Dalle assenze all'importanza della qualità dei giocatori e gli errori difensivi. Fino ad arrivare ai rimpianti: "Quello vero è il 2-0 annullato a Locatelli contro la Roma. Non penso alla Salernitana, mi bastavano quei due punti in più. Li meritavamo. Avremmo avuto una classifica diversa, vicinissimi alle altre anche con tutti i problemi".