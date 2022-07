L’assist di Totti che ha fatto partire un perfetto gioco di squadra

I Friedkin hanno già conquistato il cuore dei tifosi, riportando Francesco in società raggiungerebbero livelli di gradimenti record

In campo distribuiva assist e gol ad occhi chiusi. Ci ha provato anche da dietro una scrivania ma il Pallotta Team l’ha costretto all’addio. L’arrivo di Dybala alla Roma è un gioco di squadra: i Friedkin, Mou e Pinto si sono spesi in prima persona. Ma l’avvio all’azione l’ha dato proprio Totti , il primo a promettergli il paradiso a Roma, consegnandogli metaforicamente anche la 10, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Francesco lo ha contattato una prima volta quando Dybala è stato scaricato dalla Juventus.

Lo ha corteggiato poi a San Siro. Lì erano parole che ora sono diventate fatti. La passione di Totti per la Roma, incondizionata, è la stessa che Maldini ha avuto, ha e avrà per il Milan. I Friedkin hanno già conquistato il cuore dei tifosi, riportando Totti in società raggiungerebbero livelli di gradimenti record.