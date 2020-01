La Roma vuol dire fiducia: Florenzi, chance di riscatto

Alla Juventus, lo scorso 12 maggio, ha segnato il suo ultimo gol con la maglia della Roma, scrive Gianluca Piacentini su “La Gazzetta dello Sport”. Domenica sera, sempre all’Olimpico, Alessandro Florenzi avrà la possibilità di dare una nuova sterzata alla sua stagione e quella della formazione giallorossa. Sarà, infatti, di nuovo lui il titolare sulla fascia destra in difesa, un ruolo in cui Fonseca non riesce a trovare una soluzione definitiva nonostante a Trigoria ci siano almeno cinque calciatori che possono giocare in quella posizione. Infortunati Zappacosta e Santon, fuori condizione Bruno Peres, ieri per il secondo giorno consecutivo è mancato anche Spinazzola, alle prese con un’influenza che lo ha debilitato e che lo mette con un piede e mezzo fuori dalla formazione titolare: a meno che il tecnico portoghese non ricorra a delle alternative fantasiose resta Florenzi la soluzione più naturale. Il capitano, ma non solo lui, deve farsi perdonare la prestazione col Torino: contro la formazione granata ha fatto segnare dei passi indietro rispetto alle ultime uscite, in cui si era riconquistato la titolarità e scongiurato l’ipotesi di una cessione nel mercato di gennaio. Florenzi è tornato ad essere un punto di riferimento dentro e fuori dallo spogliatoio. In un Olimpico che con ogni probabilità farà segnare il record di presenze stagionali, sono attesi oltre 50 mila spettatori, Alessandro vuole tornare ad essere decisivo. Magari con un gol come quello dello scorso anno, quello che gli manca per mettere definitivamente tutti d’accordo.