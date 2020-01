La Roma ai quarti e arriva Ibanez

La Roma si riscatta alla grande, torna alla vittoria a Parma grazie a una doppietta di Pellegrini (2-0) e irrompe nei quarti di finale dove mercoledì prossimo affronterà la Juventus a Torino (ore 20.45, Rai uno). Sul fronte mercato si è sbloccato lo scambio che porterà Politano in giallorosso e Spinazzola all’Inter. Come si legge su ‘Il Corriere della Sera’, la trattativa ha rischiato di saltare ma, dopo una giornata trascorsa a ricucire lo strappo tra le due società con la Roma che ha impedito all’Inter di svolgere ulteriori test fisici sul calciatore, alla fine si è trovata la formula che garantisce tutti: scambio di prestiti con obbligo di riscatto dopo quindici presenze, senza un minutaggio minimo. L’arrivo di Politano spinge verso l’uscita Cengiz Under. Ieri il suo procuratore è stato a colloquio con il Milan: la Roma lo valuta 40 milioni ma la società rossonera vuole inserire delle contropartite tecniche. Ai giallorossi non interessa Suso, ma la situazione potrebbe cambiare se nello scambio entrasse Piatek.

In alternativa, come vice Dzeko, dal Porto potrebbe arrivare Tiquinho Soares, attaccante brasiliano classe ’91 naturalizzato portoghese: ha una clausola rescissoria di 40 milioni, la Roma ne ha offerti la metà. Si è sbloccata la trattativa per Roger Ibanez: il difensore brasiliano dell’Atalanta ha infatti preferito la Roma al Bologna. Arriverà in prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 8, da pagare tra 18 mesi. Il suo arrivo sbloccherà la cessione Cetin e Juan Jesus: per il difensore turco ieri è arrivata un’offerta di prestito secco da parte del Verona; il brasiliano, invece, è ad un passo dalla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro.