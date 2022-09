José, solo 2 volte batoste più pesanti

In 22 anni di carriera il portoghese ha incassato solo 2 ko peggiori: Bodø-Roma 6-1 in Conference League nel 2021 e Barcellona-Real Madrid 5- 0 in Liga nel 2010

Il 4-0 di ieri sera a Udine è la peggior sconfitta in serie A per José Mourinho , che nelle 2 stagioni all’ Inter aveva perso al massimo con 2 gol di scarto mentre alla Roma aveva subìto un 3-0, il 4 dicembre 2021, all’Olimpico proprio contro i nerazzurri.

In 22 anni di carriera il portoghese ha incassato solo 2 ko peggiori: Bodø-Roma 6-1 in Conference League nel 2021 e Barcellona-Real Madrid 5- 0 in Liga nel 2010. Un altro 4-0 lo aveva subìto invece in Premier, col Manchester United, dal Chelsea di Conte nel 2016.