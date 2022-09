Ilary prepara le contromosse: “Tace per proteggere i figli”

Parlerà quando, come e con chi ne avrò voglia. E la sensazione è che non bisogna aspettare troppo per una reazione di Ilary Blasi. Sentirsi rinfacciare, nero su bianco, di essere stata la prima a tradire quando il matrimonio era già in crisi non le avrà fatto di certo piacere, come riporta Il Corriere della Sera.