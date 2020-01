Giallorosse, è sfida Champions domani in casa del Milan

Insolito posticipo al lunedì alle 12.30 per la Roma femminile, che in casa di un Milan ferito dalla sconfitta in casa contro l’Empoli nel turno precedente si giocherà un importantissimo scontro diretto in chiave Champions. come riporta Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Le giallorosse sono terze in classifica con 4 punti di vantaggio sulla squadra di Ganz (che all’andata vinse nettamente, 3- 0, al Tre Fontane), ma il Milan deve recuperare la gara contro la Pink Bari, che si giocherà il 29 gennaio. “Le ragazze stanno molto bene – dice coach Betty Bavagnoli – Quando vinci sei più carico e sereno e lavori sicuramente meglio. Non abbiamo mai vinto contro il Milan ma non siamo mai state schiacciate, quindi sono fiduciosa di poter fare una buona gara“. La Roma arriva al match (gara da ex per Manuela Giugliano) reduce da quattro vittorie consecutive.