Europa League, nella lista giallorossa non c’è Wijnaldum

Non c’è Wijnaldum nella lista che la Roma ha consegnato alla Uefa per l’Europa League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Il centrocampista olandese è infortunato e non rientrerà prima di gennaio per la frattura della tibia destra e per questo la società giallorossa ha deciso di non inserirlo nella lista dei disponibili per le partite della fase a gironi di EL, che terminerà il 3 novembre.