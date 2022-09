Dybala fa bene alla Roma, Roma fa bene a Dybala: il matrimonio è riuscito

Dybala fa bene alla Roma, la Roma fa bene a Dybala. Un matrimonio fin qui perfetto, celebrato dalle parole di José Mourinho , che non perde occasione di riempire di complimenti l’argentino in ogni conferenza stampa pre e post gara, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Tre gol, due assist e sei partite su sei in campionato (più quella di Europa League contro il Ludogorets) giocate da titolare, per un totale di 563 minuti (473 più 90). È come se la fiducia totale che La Joya sente intorno a sé sia stata la miglior medicina per dimenticare infortuni e preoccupazioni bianconere. Bisogna risalire al 2014, al Palermo, per trovare un Dybala così presente: 484 minuti nelle prime sei partite di campionato.