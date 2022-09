Difesa, tracollo improvviso. E Mourinho insiste per il rinforzo

Dall’altra c’è un g.m., lo stesso Tiago, che prima del match con l’Udinese ha chiuso le porte (“Ne riparliamo a gennaio”) al possibile arrivo di un difensore svincolato per completare il reparto. In mezzo c’è una difesa, quella giallorossa, che comincia a perdere colpi.

Sotto osservazione, quindi, c’è tutto il reparto, che finora si è retto principalmente sulla qualità di Smalling. Aveva pensato di gestire i centrali, Mourinho, ma l’infortunio di Kumbulla gli ha complicato i piani. Per risparmiarne uno, il tecnico potrebbe decidere di tornare alla difesa a quattro: in quel caso avrebbe tre calciatori da alternare per due maglie.

Finora nelle occasioni in cui il portoghese a partita in corso è passato alla difesa a quattro, il sacrificato è stato Mancini, vice capitano della squadra e suo uomo di fiducia. Un altro motivo per cui Mourinho non vorrebbe rinunciare alla difesa a tre e continua a chiedere un difensore a Pinto: si è proposto Maksimovic, ma prima deve uscire uno tra Coric e Bianda.