Crisi Roma, Totti sostiene Mourinho: “Mancano i grandi campioni”

Redazione

Sabato scorso, per Roma-Inter, Francesco Totti è tornato, dopo due anni dall’ultima volta, allo stadio Olimpico in una nuova veste: ospite di Digitalbits di cui è diventato Global Brand Ambassador. Come riporta Marco Calabresi su Il Corriere della Sera, l’ex capitano, come tutti i tifosi della Roma, non deve essersi divertito. "Mi ha fatto un effetto particolare – dice – Ero stato a vedere Italia-Svizzera, ma quando c’è la Roma lo stadio è diverso. Ti senti veramente a casa. Rivedere la gente e tutto quello che hai trascorso per 30 anni è bellissimo. Spero di tornare allo stadio il prima possibile”.

Se con un ruolo all’interno della società, Totti non lo chiarisce: “Ringrazio Digitalbits per questa avventura che per me è diversa. Sono fiero e spero di fare un grande percorso anche perché stiamo parlando di un brand mondiale, ma al momento Totti, la Roma e Digitalbits sono tre cose diverse. Se dovessimo parlare di futuro, non so cosa esso mi riserverà. Tramite Digitalbits avrò forse più occasione di parlare con la società, ma sono cose totalmente diverse. Ho salutato Friedkin prima della partita contro l’Inter, poi tutto può succedere“.

La speranza di Totti è quella di ogni sostenitore della Roma: "Da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento, ma se non sei della Roma non soffri. Siamo abituati a stagioni altalenanti, ma la società e il mister vogliono far tornare a sorridere noi tifosi. Diamo tempo, possibilmente un tempo ristretto, per far tornare la Roma a un livello internazionale. Per vincere servono i giocatori, un grande allenatore, una società che ti faccia sentire a casa, ma la base sono i giocatori. Non voglio disprezzare la squadra di oggi, ma secondo me non ci sono i grandi campioni".

La nuova vita di Totti è fuori dal campo: scouting (sabato contro l’Inter ha esordito il Primavera Cristian Volpato, classe 2003, che fa parte della sua agenzia) e il ruolo di ambasciatore, come nel caso di Digitalbits. “Non so come mi vedo tra dieci anni. Spero di fare cose che escono da me stesso, da dentro. Fatte con voglia, con determinazione, con istinto, cose a me gradite. Se faccio una cosa la faccio con dedizione“.