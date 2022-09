Costi, stadi, diritti tv, giovani: “Il calcio o cambia o chiude”

C'è un problema di governance, questo è evidente. Continua a mancare una visione d'insieme , per fare fronte comune tra le varie componenti del sistema e invertire la rotta , come invece altri campionati hanno già fatto da tempo

I dati non mentono . Nel 2020/21 i ricavi della nostra Serie A tolte le plusvalenze, ammontavano a 2,3 miliardi di euro, dati lontanissimi dai 6,5 della sempre più inarrivabile Premier, ma anche inferiore a Liga spagnola (3,7) e ormai anche alla Bundesliga (3,1). Nel 2003 eravamo i migliori, con tre italiane su quattro in finale di Champions League, da lì in poi siamo stati sorpassati da tutti .

Oggi, per dire, solo i francesi ci restano dietro. "Ma tornare grandi non è impossibile, nulla è irreparabile" è la convinzione di Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup e del Torino, che però mette in chiaro come per riuscirci serva "cambiare registro". Di problemi e soprattutto di soluzioni s'è parlato ieri al Festival dello Sport, che ha portato gli Stati Generali del calcio sul palco del teatro Sociale di Trento.