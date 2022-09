Basta il tocco di Dybala per accendere la Roma

No Dybala, no party. Dopo un primo tempo di sprechi sottoporta, contro i finlandesi in dieci dal 14’, alla Joya sono bastati 80 secondi della ripresa e un solo tocco fatato con il sinistro per sbloccare la partita, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Una specie di re Mida: ogni pallone che tocca, diventa oro. Roma giallorossa è già ai suoi piedi.