‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma ha difficoltà ad affrontare queste squadre”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): “La Roma ha difficoltà ad affrontare squadre che si chiudono. E’ stato più negativo il primo tempo del secondo. Mi ha deluso il fatto che la Roma abbia permesso alla Sampdoria di fare un possesso palla sterile. Probabilmente ha pagato l’alta aspettativa. Ieri era fondamentale vincere e invece hai buttato al vento una partita. A 10 minuti dalla fine non puoi permetterti un gol del genere. Oggi già si può fare qualche calcolo. E’ uno dei peggiori risultati degli ultimi 12 anni nel girone d’andata”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104.2) “La Samp non ha fatto un catenaccio clamoroso. Ha anche preso un palo, una squadra può difendersi anche tutta la partita”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104.2) : “Mourinho ha detto che la Samp si è solo difesa. Per lui è sempre colpa di qualcun altro. E’ sempre sufficiente per molti anche se fa 1-1 in casa con la Sampdoria. Se la Roma vince a Bergamo è un eroe se non vince in casa è colpa della rosa corta. La stanchezza esiste solo quando si perde”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina - 104.2) “Parlare di calcio è complicato. E’ più semplice parlare di altro e trovare scuse. Si è chiuso l’anno più triste del nostro calcio. Levando l’Europeo il resto è da cancellare, tra inchieste e società che rischiano di essere eliminate dal campionato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Troppe altalene quest'anno per la Roma, non si riesce a capire mai che tipo di squadra ti ritrovi quando gioca. Ora non so se sul mercato è in condizione di muovere qualcosa, perché ci sono due o tre rinforzi necessari. Se vedi la prestazione di Veretout a Bergamo e quella di ieri capisci che non puoi stare mai tranquillo, non hai certezze".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Ieri una Roma abulica, non mi ha mai dato l'impressione di poter far gol. Assurdo una prestazione così dopo la vittoria di Bergamo. La Roma ha perso un'occasione come è già capitato in altre occasioni quest'anno. Squadra stucchevole, prevedibile. Mi aspettavo di più. Al girone della Roma dà un 6, da Mourinho mi aspettavo di più".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Tatticamente ieri la Roma mi ha deluso, solo Zaniolo poteva impensierire la Sampdoria. Ha perso un tempo per pensare che prima o poi il gol arriva ed invece ci sono partite nelle quali non arriva. Mourinho ha delle reazioni strane, per fortuna questa volta non ha dato la colpa alla squadra o all'arbitro. Quest'anno da lui mi aspettavo qualcosa di diverso. Forse, però, la squadra non vale più del sesto posto in classifica".